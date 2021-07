"Seasons of Festivals": Das Primavera im Live-Stream

Das Primavera geht übrigens bereits ins siebzehnte Jahr, Red Bull TV ist mittlerweile zum zweiten Mal dabei. Angefangen hat das damals kleine, dafür umso feinere Festival 2001als Nischen-Indie-Event. Mittlerweile zieht es Musikfans aus aller Welt an. In den letzten Jahren ist es größer und lauter geworden – über 100.000 Besucher feiern nun jeden Juni auf dem neu gebauten Freigelände Parc del Fórum den Frühling. Dennoch ist der Indie-Spirit, der Primavera Sound zu dem macht, was es ist, nie verloren gegangen.

Zum zweiten Mal in Folge können Fans weltweit live dabei zusehen, wenn Red Bull TV die Live-Acts überträgt. Präsentiert wird Primavera Sound dieses Jahr von Will Best (britischer TV-Moderator), Johann Wald (TV-Moderator und Schauspieler) und Julie Adenuga (britische Radiomoderatorin und Hip-Hop-Musikerin). Abgesehen von den Live-Acts wird es Interviews, Hintergrundstorys und interaktive Elemente geben – so wird ein 360-Grad-Blick ermöglicht, der den zusehenden Fans das Gefühl gibt, unmittelbar auf dem Gelände in Barcelona zu sein.

Übertragungszeiten:

1. Juni, von 19h bis 1h morgens (CEST)

2.+3. Juni: von 21h bis 3h morgens (CEST)