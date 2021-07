"Seasons of Festivals": Das Bonnaroo im Live-Stream

Nachdem die Kollegen von Red Bull TV vergangene Woche Musikliebhaber nach Barcelona zum Primavera entführten, geht es diese Woche in die USA. Genauer gesagt in die Südstaaten, nach Tennessee. Dort wird nicht nur der legendäre Jack-Daniels-Whiskey (40 Prozent) produziert und Donald Trump gewählt (60,7 Prozent), sondern auch das Bonnaroo-Festival auf die Bühne gebracht. Es gibt also schon mindestens zwei Gründe, dorthin zu fahren. Bereits zum 15. Mal treffen sich Musik- und Kunstbegeisterte auf einem 700 Hektar großen Bauernhof in dem gut 10.000 Einwohner-Dorf Manchester - das liegt direkt neben einem Luftwaffenstützpunkt, der Arnold heißt.

Zum zweiten Mal haben auch die Kollegen von Red Bull TV den Weg dorthin gefunden, um musikhungrige Fans auf der ganzen Welt mit den Highlights und Hintergrundstorys des Festivals zu versorgen. Zu tun haben sie genug - Jack Daniels trinken geht sich dann vielleicht am Montag aus -, denn das Bonnaroo (das übersetzt "gutes Zeug" heißt) bietet zehn Bühnen, auf denen nicht nur Rock, sondern auch HipHop, Jazz und Elektronische Musik serviert werden. So liest sich auch das Line-Up: U2, Red Hot Chili Peppers, The XX, Travis, Major Lazer, Lorde, Chance the Rapper und The Weeknd, um nur einige Namen zu nennen. Wer zwar nicht mittendrin, dafür dabei sein will, kann dies Red Bull TV sei dank tun. Entweder direkt unten im Player oder bei den Kollegen auf redbull.tv/bonnaroo.