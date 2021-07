"Schwanensee" mit Streetdance

Swan Lake Reloaded“ (noch bis 3. März im MuseumsQuartier) ist eine coole Fusion: Denn wer hätte gedacht, dass sich der orchestrale Bombast von Tschaikowskys Ballett-Ikone so kongenial mit Beats unterlegen, mit Samples verbinden und so in sehr heutiges Tanztheater mit Streetdance-Vokabular verwandeln lässt.

Die Schwanenmädchen tragen weiße Pelze. Ein Klassiker ist die Story rund um Liebe und Gier, Abhängigkeit und Betrug – ein Spektakel die Neuinterpretation des schwedischen Choreografen, Tänzers und Produzenten Fredrik „Benke“ Rydman.