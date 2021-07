Schlümpfe können mit Cowboys mithalten

Als eine der großen Überraschungen des US-Kinosommers haben "Cowboys & Aliens" und "Die Schlümpfe" gleichauf abgeschlossen. Beide spielten an ihrem ersten Wochenende an den Kinokassen in den USA und Kanada 36,2 Millionen Dollar (25 Millionen Euro) ein, wie die " Los Angeles Times" am Sonntag meldete. Für den teuren SciFi-Western mit Staraufgebot ist das enttäuschend, für Papa Schlumpf und seine Mannschaft mehr als beachtlich.



"Cowboys & Aliens" hatte mehr als 160 Millionen Dollar gekostet, unter anderem für die Gagen von " James Bond" Daniel Craig, " Indiana Jones" Harrison Ford und "Dreizehn" aus "Dr. House" Olivia Wilde. Im Schlumpffilm sind die kleinen Blauen aus ihrem mittelalterlichen Dorf plötzlich in der Gegenwart gelandet und müssen einen Weg finden, zurückzukehren. Dabei hilft Neil Patrick Harris, der "Barney" aus "How I Met Your Mother".