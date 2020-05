Schlingensief: Wenn Afrika Wien wird

Am Montag ging es zum dritten und letzten Mal mit Shuttlebussen zur Probebühne des Burgtheaters im Wiener Arsenal. Zum dritten Mal waren bei "Via Intolleranza II" Teilnehmer am afrikanischen Operndorf-Projekt Remdoogo auf der Bühne - aber diesmal, im Gegensatz zur Premiere am Samstag, auch der Initiator der Aktion: Regisseur Christoph Schlingensief. Es blieb nicht die einzige Besonderheit an einem Theaterabend, an dessen Beginn chaotische Zustände thematisiert werden. Eine Frau, die sich als Festwochen-Dramaturgin vorstellt, liest einen Text über die Beeinträchigungen vor, unter denen die Vorbereitungen an dem Theaterprojekt gelitten hätten. Sie berichtet von innerfamiliären Sorgen im Hause Hegemann, vom Vulkan-Chaos und von schweren Erkrankungen - nicht nur von jener des Regisseurs (siehe Premierenkritik).



Bei der Vorstellung am Montag war noch ein weiteres Problem dazu gekommen. Vor dem Beginn betrat überraschend Matthias Hartmann die Bühne. Der Burgtheater-Direktor sprach von Tonproblemen, die von der Stromversorgung ausgelöst worden seien. Nach einigen Minuten Verzögerung konnte es aber losgehen, konnte einer der zehn Darsteller aus Burkina Faso sein erstes Lied anstimmen - dann fiel der Ton wieder kurz aus.

Die flirrenden Videos, die Schlingensief auf transparente Vorhänge projizieren lässt, zeigen Bilder aus Afrika. In der szenischen Collage wird allerdings vielmehr das Afrika-Bild in Europa befragt - in vielen Teilaspekten: Das Mitleid mit afrikanischen Kindern, die Helferproblematik, unmenschliche Asyl-Politik, das zweischneidige Spenden-Sammeln oder bejubelte Körperkunst vom "schwarzen Kontinent". Kein einziges Mal wird allerdings die Fußball-WM in Südafrika erwähnt, die ja zurzeit Afrika der übrigen Welt angeblich näher bringen soll.

Wie schon bei der Premiere erscheint ein Alter Ego Schlingensiefs auf der Bühne: Stefan Kolosko spielt den entnervten Regisseur, dem alles über den Kopf zu wachsen scheint. Der die Sinnlosigkeit des Unterfangens anklagt.

Auch wenn der Ansatz, das zeitgenössische Musiktheater Luigi Nonos auf Afrika-Aspekte hin zu befragen, zunächst sehr artifiziell wirkt: Hier hat man es keinesfalls mit distanzierter "Kunstscheiße" zu tun (das Wort fällt an diesem Abend auch). Das Projekt geht viel näher. Und noch näher, als sich plötzlich Christoph Schlingensief unter seine Akteure mischt.



Das Chaos, das zunächst geordnet schien, droht nun auszuufern. Schlingensief gibt sich noch eine Stufe unversöhnlicher als sein Double. Macht sich etwa über das eigene Bühnenbild lustig, gibt klischeehafte Kalauer über Afrika zum Besten und zieht über die - in Form von Ministerin Claudia Schmied tatsächlich anwesende - Kulturpolitik her. Als dann auch noch der Ausfall der Videotechnik bekanntgegeben wird, meint man, sich in einem bösen Fiebertraum zu befinden.



"In Afrika könnte das nicht passieren", gibt sich Schlingensief kopfschüttelnd. Das gebe es nur in Wien und in Europa. Die teilweise streikende Bühnentechnik hat dem Regisseur an diesem Abend einen weiteren Anlass zur Dekonstruktion von Afrika-Klischees in die Hände gespielt. Oder: Afrika ist Wien geworden.

Laut Auskünften von den Wiener Festwochen und dem Burgtheater seien die Ausfälle nicht inszenatorisch beabsichtigt gewesen. Um improvisatorische Wendigkeit noch nie verlegen, nutzte Schlingensief die Pause, um die Akteure aus Afrika und Europa vorzustellen. Als dann auch noch das Licht teilweise ausfiel, sprachen die Darsteller im Schein einer Taschenlampe.