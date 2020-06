Schlagabtausch auf höchstem Sprachniveau

In der Walfischgasse sind nun Cornelius Obonya als erfolgreicher Krimiautor Andrew Wyke und Rupert Henning als arbeitsloser Schauspieler Milo Tindle zu sehen. Letzterer hat ein Pantscherl mit der Schriftstellersgattin, weshalb ihn Ersterer zum Gespräch bittet. Aus dem verbalen Schlagabtausch wird ein erbitterter Kampf, und ... mehr bitten die Herren nicht über ihren Abend zu verraten ... außer:

" Shaffers Stück ist einer der seltenen Fälle, wo jeder Satz schillert und glänzt", schwärmt Henning. "Es hat eine schrecklich lustvolle Tiefe, es folgt Wendung auf Wendung. Wir können da beim Spielen so schön spielen." " Revanche", sagt Obonya, sei wie "kleine Weihnachten" – umso mehr, da als Dritte im Bunde seine Frau Carolin Pienkos Regie führt.

Vom bekannten Konzept "älterer Mann fordert jüngeren Liebhaber" hat man sich leicht getrennt. Obonya: "Das erschien uns heute zu stereotyp. Für uns ist es wesentlich interessanter eine soziale Schieflage zu zeigen, wo einer nach oben gerutscht ist, und einer anderer das nicht schafft. Das ist das heutige Europa."



"Wobei", ergänzt Henning, "der toughe, eloquente Autor schnell kapiert, dass Tindle, wenn auch beruflich erfolglos, kein Jausengegner ist."



Es folgt: Eine wilde Debatte über eine reine Seele, die korrumpiert wird, die Butterseite des Lebens und die Frau als Prestigeobjekt. So, bestätigt Pienkos, war’s täglich bei der Probenarbeit. Diskussion und Widerspruch – bis die Regie (also sie) die Letztentscheidung trifft. Gelächter.

Ob man weitere gemeinsame Pläne hegt?

Henning (und an dieser Stelle umarmt oder würgt ihn Obonya): "Wenn wir uns nicht vor lauter Zuneigung umbringen, gibt’s bestimmt Fortsetzungen."