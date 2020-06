Schauspielhaus Wien und brut: Neue Leiter sollen bis Herbst fixiert sein

Während Andreas Beck als designierter Basler Theaterintendant bereits sein neues Leitungsteam vorstellt, ist am Schauspielhaus Wien die Suche nach seiner Nachfolge in vollem Gange. 57 Bewerber bzw. Duos haben sich gemeldet, während für die parallele Ausschreibung der brut-Intendanz 34 Bewerbungen eingingen, hieß es aus dem Büro von Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny ( SPÖ) auf APA-Nachfrage.

An beiden Wiener Mittelbühnen werden ab der Saison 2015/16 neue künstlerische Leitungen gesucht. Beck wechselt mit Herbst 2015 ans Theater Basel, während die Verträge des brut-Leitungs-Duos Thomas Frank und Haiko Pfost nicht verlängert wurden. Die parallel laufenden Ausschreibungen für jeweils eine Funktionsperiode von vier Jahren mit der Möglichkeit einer einmaligen Verlängerung lief bis 31. März. Die neuen Direktoren sollen laut einer Sprecherin des Kulturstadtrats jedenfalls so gefunden werden, "dass diese ein Jahr vor Antritt ihre Arbeit aufnehmen können", also spätestens mit diesem Herbst.

Während die Anzahl an internationalen Bewerbungen für das Schauspielhaus mit 35 zu 22 überwiegt, hält sich das Verhältnis am brut ungefähr die Waage (16 nationale, 18 internationale). Am Theater am Karlsplatz ist indes der Frauenanteil unter den Einzel- und Duo-Bewerbungen höher: Für die Leitungsfunktion am brut interessieren sich 23 Frauen (im Gegensatz zu 16 Männern), für jene am Schauspielhaus 29 (zu 39 Männern).