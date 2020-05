Schauspielerin Margarete Fries mit 100 gestorben

Im Alter von 100 Jahren ist die Wiener Schauspielerin Margarete Fries gestorben. Wie das Volkstheater mitteilte, starb das langjährige Ensemble- und Ehrenmitglied des Hauses am Mittwoch in Wien. Fries war vor allem auf Schiller`sche Frauengestalten spezialisiert - ihre größten Erfolge feierte sie als Lady Milford, Elisabeth von Valois und Maria Stuart. "Wir sind erschüttert über den Tod einer großen Schauspielerin, die bis zuletzt mit dem Volkstheater in engem Kontakt stand und verabschieden uns schmerzvoll von einer, ihrer großen Sprachkultur wegen, hoch geachteten Künstlerin", so Theaterdirektor Michael Schottenberg.



Fries wurde 1911 in Wien-Alsergrund in eine Ärztefamilie geboren und wuchs in Wien und Baden auf. Sie studierte Biologie, besuchte daneben aber auch das Reinhardtseminar. 1933 spielte sie als Elevin das erste Mal am Volkstheater. Neben ihrem Engagement als Schauspielerin schloss sie ihr Studium mit der Promotion ab. Im März 1938 verließ sie Österreich und war zuerst in Bern, später am Zürcher Schauspielhaus engagiert, wo sie u.a. mit Therese Giese, Maria Becker, Karl Paryla und Gerd Heinz spielte und unter der Regie von bedeutenden Regisseuren wie Leopold Lindtberg, Max Ophüls und Leonhard Steckel arbeitete.