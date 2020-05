Schauspieler Vadim Glowna gestorben

Er war einer der Charakterköpfe des deutschen Films: Vadim Glowna spielte in mehr als 160 Kino- und Fernsehproduktionen mit. Er drehte mit Größen wie Claude Chabrol, Romy Schneider und Klaus Kinski, unter Gustaf Gründgens und Peter Zadek stand er auf der Bühne. Die Spanne seiner Werke reichte vom "Tatort" bis zum "Faust". In der Nacht zum Dienstag ist "Der Geschichtenerzähler" - so nannte der Schauspieler, Drehbuchautor und Regisseur seine Memoiren - im Alter von 70 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit in Berlin gestorben.



Glowna war noch bis zuletzt aktiv, so war er in der ZDF-Saga "Borgia" zu sehen und spielte in der ARD-Serienfolge "Bloch - Die Fremde" mit. Ende 2011 drehte er in Italien mit Rudolf Thome "Ins Blaue", in Australien stand er für den TV-Film "Jack Irish - Bad Debts" vor der Kamera.



Geboren wurde der Schauspieler in Eutin ( Schleswig-Holstein), seinen Nachnamen verdankte er seinem polnischstämmigen Adoptiv-Vater. Seine Kindheit und Jugend verbrachte Glowna in den Nachkriegs-Trümmern von Hamburg und im Internat an der Ostsee.