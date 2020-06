Der deutsche Schauspieler Günther Kaufmann ist tot. Er brach am Donnerstag in Berlin auf offener Straße zusammen, wie ein Polizeisprecher am Freitagabend sagte und damit einen Bericht der "Bild"-Zeitung bestätigte. Er sei beim Spazierengehen im Stadtteil Grunewald an einem Herzversagen gestorben, schrieb die Zeitung. Der Fassbinder-Darsteller, der 2009 ins RTL-" Dschungelcamp" ging und zeitweise zu Unrecht wegen Mordes im Gefängnis saß, wurde 64 Jahre alt.



"Der weiße Neger vom Hasenbergl" - so der Titel seiner Autobiografie - wuchs als Sohn eines US-Armee-Angehörigen und einer Deutschen in Münchens Viertel Hasenbergl auf. In den 70er und 80er Jahren spielte er in 16 Fassbinder-Filmen mit; unter anderem in " Berlin Alexanderplatz", "Die Ehe der Maria Braun" und "Querelle". In den 90er Jahren folgten Rollen in TV-Serien, darunter "Derrick" und "Der Alte".