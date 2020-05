Schalko-Film: Ratgeber für Langzeitstudis

"Kein Mittel gegen Liebe" Wenn Sterben heißt, mit Whoopie Goldberg auf einer Schaukel Sekt zu trinken, dann kann es nicht so arg sein: Eine süßlich-falsche Tragikomödie, in der Kate Hudson an Krebs leidet, aber trotzdem nur gute Laune versprühen will. -as



"Love Signs" Hannah geht aufs Klo - und was schnuppert sie dort? Richtig, die Liebe. Wessen Stoffwechselprodukte so riechen wie diese, muss der Mann ihres Lebens sein. Und so originell geht es weiter in dieser unbedarften Beziehungsverwicklungskomödie aus Linz. -as



"Alte Meister - für immer jung" Elfriede Ott und der rumänische Jazz-Musiker Johnny Raducanu: Ausgerechnet diese beiden spannt Hakon Hirzenberger in seiner unfokussierten Doku zusammen und lässt beide über Kunst und Leben nachdenken. -as