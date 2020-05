Kunsthallen-Chef schmiedet Achse

Am Mittwoch gab Nicolaus Schafhausen, seit Oktober 2012 Direktor der Kunsthalle Wien, eine Pressekonferenz in Bukarest: Der deutsche Kurator ist zugleich auch Leiter der 2014 dort stattfindenden Biennale. Auch die Pressesprecherin der Kunsthalle war mit nach Rumänien gereist.

Aus Wiener Perspektive war die Optik nicht optimal: Schafhausens Vorgänger, Gerald Matt, hatte schließlich viel Kritik wegen seiner Nebentätigkeiten und dafür benutzten Kunsthallen-Ressourcen auf sich gezogen.

„Was mich persönlich angeht, stehen mir Instrumentalisierungen der Kunsthalle für meine persönlichen Zwecke fern“, kontert Schafhausen auf KURIER-Nachfrage. Die Bukarest-Biennale, deren Leitung ihm zeitgleich zu seiner Bewerbung in Wien angeboten worden war, sei jedoch ein Kooperationsprojekt mit der Kunsthalle. Ein Teil der Biennale werde – in Form der Schau „Der Brancusi-Effekt“ (27. Mai bis September 2014) und weiteren Künstler-Präsentationen – auch in Wien stattfinden.