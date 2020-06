Schade bringt in Melk "Musik mit Pfeffer und Paprika"

Eröffnet werden die Barocktage u. a. mit Händels "Wassermusik", die auch tatsächlich am Wasserbecken im Park von Stift Melk gespielt wird. Auch das Finale ist mit einer Wanderung verbunden: So wird am 9. Juni Händels "Music for the Royal Fireworks" nach einem Auftakt in der Stiftskirche im Gartenpavillon aufgeführt.

Bereits am Vormittag bittet Michael Schade sein Publikum zu einem gemeinsamen Frühstück, wo der Tenor seine Liebe zur Barockmusik begründen wird. Schade: "Ich will ein Intendant zum Anfassen sein und eine Lanze für diese wunderbare Musik brechen. Denn wir dürfen nicht vergessen: Auch Blues, Jazz oder Rock ’n’ Roll wären ohne die Barockmusik undenkbar."

Wie aber geht es künstlerisch für den Tenor Schade weiter? "Bei den Barocktagen habe ich mich auch selbst besetzt. Einfach, weil ich diese Musik singen will. Was die Oper betrifft, so ist mein Repertoire eine kreative Baustelle. Mozart möchte ich nie aufgeben. Ich werde im Dezember auch den ,Idomeneo‘ in der Staatsopern-Premiere singen. Aber Werke wie Brittens , Peter Grimes‘ oder Rollen wie der Prinz in Dvoráks ,Rusalka‘ haben den Anstoß zu neuen Partien gegeben."

Neben der eigenen Karriere ist Schade die Nachwuchs-Förderung ein Anliegen. So hat der Tenor das Young Singers Project der Salzburger Festspiele initiiert oder die Stella Maris International Vocal Competition erschaffen. In Melk wird er im Rahmen des Johann Heinrich Schmelzer Wettbewerbs jungen Talenten eine Chance geben. Schade: "Da geht es immerhin um unsere Zukunft und um jene der Musik."