"Saving Mr. Banks": Der Trost von Disney

Die Szenerie ist nicht unbekannt: Ein Familientreffen, bei dem zuerst nett und belanglos geplaudert wird. Doch spätestens nach der Hauptspeise brechen die alten Konflikte auf. Die Rivalitäten zwischen Geschwistern, Neidgefühle und Ressentiments, böse Erinnerungen, Vorwürfe. So ist es auch bei Violets Familie, die sich zum Begräbnis des Vaters am Familiensitz in Osage County, Oklahoma, einfindet. Die drei Töchter matchen sich mit der pillensüchtigen Mutter, die die Familie zeitlebens tyrannisiert hat. Vor allem Barbara, die Älteste, will der Matriarchin Violet ein für alle Mal das Wort streitig machen. Was die Mutter sich natürlich nicht gefallen lässt.

Meryl Streep als streitbares Familienoberhaupt und Julia Roberts als aufmüpfige Tochter sind das Herz dieses Hollywood-Kammerspiels, das als Theaterstück bereits mit dem Pulitzer-Preis bedacht wurde. Das Duell Streep gegen Roberts ist hart – mit klarem Vorteil Streep. Sie hätte sich dafür ihren vierten Oscar verdient.

KURIER-Wertung:

INFO: August in Osage County. USA 2013. 121 Min. Von John Wells. Mit Meryl Streep, Julia Roberts, Juliette Lewis.