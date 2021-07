Saurier-Demontage und tanzende Kojoten

Wim Vandekeybus „plündert die Beute“, so der Titel seines 2012 uraufgeführten Stücks „booty Looting“ (im Akademietheater noch am 26. und 27. 7. zu sehen). Die Beute sind Erinnerungen an reale Ereignisse, aber auch an aus Medien und Kunst bekannte Vorgaben. Vandekeybus baut mit sechs hervorragenden Performern aus der Doku ein neues, komplexes, nahezu atemlos verlaufendes Stück. Elko Blijweert sorgt für die live Originalmusik, Danny Willems fotografiert live. Die Fotos werden auf eine Leinwand projiziert. Am Beginn steht ein Re-Enactment einer Aktion von Joseph Beuys mit Kojoten. Obwohl der tolle Jerry Killick die Rekonstruktion wissenschaftlich belegt, wird schnell klar: Hier wird Theater gespielt. Fiktion und Interpretation verschmelzen, werden ständig gebrochen: ein teuflisches Spiel mit Wahrheit und Erinnerung.

KURIER-Wertung: ***** von *****

An die Ewigkeit denkt Meg Stuart in „Built to Last“ im Volkstheater. Es scheint, als wolle sich die Choreografin neu erfinden, indem sie sich vom Konzepttanz abwendet und dem deutschen Tanztheater mit Choreografie, Text, Musik und Ausstattung nähert. Eine Erinnerung an George Balanchines neoklassisches Ballett „Apollo“ und seine der Leuchtreklame nachempfundenen Bewegungen am Beginn, danach werden die fünf Performer, darunter Kristof Van Boven, der das Stück wie Puck aus Shakespeares „Sommernachtstraum“ zusammenhält, selbst zu Ampeln, regeln den hörbaren Verkehr. Darauf folgt eine Auseinandersetzung mit Monumenten der Musik von Beethoven über Dvorák bis Meredith Monk (Zusammenstellung: Alain Franco). Stuart bebildert die aus Symphonien gelösten Sätze, will sie wie ein Saurierskelett auf der Bühne demontieren. Dabei verheddert sie sich in ein Geflecht von Persiflage und Ironie mit üppigen Requisiten und mittanzenden Ausstattungselementen.

KURIER-Wertung: **** von *****