Saul Leiter: Das Bild dahinter

Es ist ein später Ruhm, der dem 89-Jährigen widerfährt. Zwar wählte das MoMA 1953 zahlreiche Fotos von Leiter für die Ausstellung "Always the Young Stranger" aus, der Durchbruch konnte ihm damit aber nicht gelingen. Saul Leiter verdiente sich als Modefotograf – insbesondere für das in den 60er-Jahren stilprägende „Harper’s Bazar“. Um Ausstellungen bemühte er sich nicht. Selbst die Retrospektive, die ab dem 31. Jänner in Wien zu sehen ist, sollte beinahe nicht zustande kommen. „Er wollte mich lange nicht in sein Appartment lassen, in dem er alle seine Kodachrome-Filme und stapelweise Bilder aufbewahrt“ erklärt Brigitte Woischnik im Pressegespräch zu Eröffnung der Ausstellung.

Erst 1997 waren seine Farbfotografien in der Howard Greenberg Gallery in New York zu sehen. International wurde er dann 2006 bekannt: In der Monografie „Early Color“ – da war Leiter bereits 83 Jahre alt.

Mit einer kleinen digitalen Leica flaniert Saul Leiter auch heute noch durch sein Viertel in New York, das er in all den Jahren nie verlassen hat. Mit der Technik haben sich auch seine Bilder verändert. Die pastellenen, oft auch verschwommenen Farben seiner frühen Farbfotografien sind nicht mehr so präsent. Den Effekt erzielte Leiter unter anderem, weil er abgelaufene Kodachrome-Filme verwendete. Die waren billiger.

Seinen neugierigen Blick für das Besondere habe er sich laut Woischnik aber bis heute bewahrt. Gekonnt - mit detaillierten biografischen Verweisen, Zitaten und der umfangreichen Werkschau - vermittelt die Ausstellung im Kunsthaus diese vielfältige Neugier Leiters nun auch dem Wiener Publikum. Noch bis zum 26. Mai im Kunsthaus Wien.