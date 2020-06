Salzburgs Pläne für nächsten Sommer

Die Soldaten" von Bernd Alois Zimmermann gelten als eines der wichtigsten Werke des 20. Jahrhunderts. Vor allem deshalb, weil der Komponist musiktheatralisch eine große Schlachtplatte serviert: Riesiges Orchester, zahlreiche Schlaginstrumente, drei Bühnenorchester, Klavier, Gitarre etc. Dazu multimediale Elemente, elektronische Verstärkung und eine Geschichte, die im Gestern, im Heute und im Morgen spielt, also allgemeingültig sein soll. Es geht, basierend auf Jakob Michael Reinhold Lenz, um ein Mädchen, das durch seine Affinität zu Uniformierten zerbricht.

Alvis Hermanis, der Regisseur, stellt den Inhalt in eine Reihe mit dem Schicksal der " Pussy Riot": "Man sieht, wie schnell Frauen zu Opfern werden können." Er widmete die Premiere der Band.

Nach den "Soldaten", die 1965 in Köln uraufgeführt wurden, setzt Intendant Alexander Pereira auf Uraufführungen in Salzburg. An vier Komponisten hat er Werkaufträge vergeben: An György Kurtag (2013), Marc-André Dalbavie (2014), Thomas Adés (2015) und Jörg Widmann (2016).