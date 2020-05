Salzburger Festspiele: Zufriedenes Resümee

Hinterhäuser, der nun Salzburg verlässt und 2014 als Intendant der Wiener Festwochen beginnt, resümiert: "Es hat sich in den letzten Jahren sehr viel verändert in Salzburg." Nicht zuletzt auch beim Publikum: Er habe heuer in vielen Konzerten besonders "qualifiziertes, aufmerksames, mitdenkendes Publikum" erlebt.



Und die Festspiele haben "auf sehr viele wunde Stellen den Finger gelegt", sagt Schauspielchef Thomas Oberender, der Salzburg in Richtung Berliner Festspiele verlässt. "Es geht nie nur um Theater", betont Oberender, der in seiner Amtszeit seit 2007 93 Produktionen verantwortete. Für einen "Kurzzeitbeschäftigten" sei er "lange geblieben", sagte Oberender.



Rabl-Stadler betonte, dass man selbst mit " Dankesorgien" den beiden Abschiednehmenden "nicht gerecht" werde. Über Hinterhäusers Verdienste in seiner langen Festspielzeit, etwa über die wichtige Rolle der modernen Musik, könnte man "stundenlang reden". Und Oberender habe das Schauspiel "klar positioniert".



Die Geschicke des nächsten Jahres bestimmt dann schon der neue Intendant Alexander Pereira, der zusammen mit Rabl-Stadler das Direktorium bilden wird.