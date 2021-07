Ben Gernon gewinnt "Young Conductors Award"

Zum vierten Mal haben die Salzburger Festspiele den "Young Conductors Award" vergeben - der Sieger 2013 heißt Ben Gernon und kommt aus England. Der 23-jährige Nachwuchs-Dirigent hat sich im Finale an diesem Wochenende in Salzburg gegen den 23-jährigen Chinesen Yu Lu und den 29-jährigen Spanier Antonio Mendez durchgesetzt und bekommt 15.000 Euro Preisgeld. Außerdem wird Gernon das "Preisträgerkonzert" am 17. August mit dem Gustav Mahler Jugendorchester im Rahmen der Festspiele leiten.

Die drei Finalisten hatten je ein Konzert am 10., 11. und 12. Mai zu dirigieren. Ben Gernon leitete die Camerata Salzburg mit der Pianistin Sophie Pacini und Werken von Peter Maxwell Davies, Mozart und Beethoven. Lu Yu dirigierte das Mozarteumorchester Salzburg mit der Geigerin Vilde Frang. Auf dem Programm standen Stücke von Jonathan Harvey, Mozart und Schubert. Das letzte Konzert, heute, Sonntag, Vormittag gestaltete Antonio Mendez mit dem Klarinettisten Sebastian Manz und dem Münchner Rundfunkorchester. Gegeben wurde Musik von James MacMillan, Mozart, Mendelssohn.