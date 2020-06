Alexander Pereira muss 2014 gehen

Alexander Pereira geht ab 2015 an die Mailänder Scala. Eine Entscheidung, die das Kuratorium der Salzburger Festspiele in einer Sitzung zu diskutieren hatte. Die war bei der Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch im Gange.

Was aber erwartet Pereira ab 2015 in Mailand? Zuerst einmal Vorschusslorbeeren. Etwa von Stardirigent Zubin Mehta, der Pereiras Bestellung begrüßte. Mehta in einer Mailänder Tageszeitung über den neuen Scala-Intendanten: „Ich kenne Pereira seit 30 Jahren. Was mir gefällt ist, dass er auch Musiker ist.“