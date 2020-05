Salzburg Museum wird größer und ärmer

Mit "Die Hohen Tauern - Kunst und Alpingeschichte" sowie der zeitgleich präsentierten Ausstellung "Landschaft alpin" versucht das Museum, verlorenes Terrain wieder gut zu machen. "Ich bin sicher, das interessiert die Leute", sagte Marx, "der Alpenverein feiert 150 Jahre, wir zeigen die mythenumwehte Welt der Alpen in großformatigen Gemälden von der Romantik bis zur Gegenwart, einige davon werden von Helmut Ditsch gerade erst gemalt". Weiters auf dem Jahresplan des Salzburg Museums stehen eine Schüler-Ausstellung im Rahmen der "Ars Sacra" sowie "Ungehalten", eine Sonderausstellung über die Salzburger Frauenrechtlerin und Schriftstellerin Irma von Troll Borostyany (1847-1912).

Das ins Salzburg Museum eingegliederte Barockmuseum wird bis Jahresende am Standort Mirabellplatz weiterbestehen und heuer barocke Tier-Zeichnungen, eine Foto-Doku über das barocke Ornament sowie großformatige Aquarelle über Wohnräume im Barock zeigen. Mit Jahresende soll das renovierungsbedürftige und als Sound-of-Music-Museum vorgesehene Haus geschlossen werden. Mit den Beständen werden die Winter-Ausstellungen sowie eine von sechs Sommer-Ausstellungen im neuen "Dom-Quartier" organisiert. In diesem musealen Rundgang über Dom, Dommuseum, St. Peter, Wallistrakt der Universität, Franziskanerkirche, Residenzgalerie und zurück in den Dom soll ab Herbst 2013 vor allem die Barockstadt Salzburg dargestellt werden.

Auch im Keltenmuseum in Hallein soll umgebaut werden, welche und wie große Ausstellungen es dann aber geben wird, sei aus den finanziellen Gründen noch weitgehend offen. Sicher ist bloß, dass die berühmte Halleiner Schnabelkanne - sie gilt als der wichtigste Fund aus der Keltenzeit in Hallein - in die Salinenstadt zurückkehrt. Außerdem wird das Salzburg Museum im Keltenmuseum in der Ausstellung "Typisch Hallein" seine besten Stücke mit Hallein-Bezug präsentieren. Grundsätzlich sind das Keltenmuseum für die Frühgeschichte bis zur Römerzeit und die Standorte in der Stadt Salzburg für alle Epochen nach der Römerzeit vorgesehen. In der leerstehenden Voliere (Vogelhaus übers.) am Mirabellplatz will Marx eine Art "Service-Center Barock" installieren, Geld ist dafür aber noch nicht budgetiert.