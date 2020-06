Salzburg: Ein Stück wie ein Bienenschwarm

Der Mensch", sagt Händl Klaus und muss lachen, wenn man ihm sagt, dass er mit diesem Weltsatz genau genommen den Titel zur Story geliefert hat, "der Mensch ist ja nicht denkbar ohne Biene."

So sind sie, die Bemerkungen, die der Tiroler Dramatiker in ein Interview streut. Während er gleichzeitig unentwegt Notizen an sich selbst in eine Zettelwirtschaft schreibt. "Schon fürs nächste Projekt. Mir fällt oft assoziativ was ein, das ich sofort festhalten muss, sonst ist es weg."

Im KURIER-Gespräch geht’s nun um dieses Projekt: "Meine Bienen. Eine Schneise", Auftragswerk der Salzburger Festspiele, sprich ihres neuen Schauspielchefs Sven-Eric Bechtolf, das am 23. August im Landestheater uraufgeführt wird.

Bechtolf ernannte Händl Klaus zum ersten Festspielschreiber seiner Amtszeit: " Sven lässt mich alles machen. Und das ist fast das Schlimmste, was er mir antun kann. Wenn du solche Freiheit hast – wo fängst du an?"

Zunächst am Theater. Eine seltsame Familiengeschichte, die Beschreibung einer Naturzerstörung, einen Krimi hat der Autor dafür abgeliefert. "Spurensuche", meint er, wäre ihm als Wort allerdings lieber als Krimi, denn: "Ein Krimi würde eine Lösung anbieten."