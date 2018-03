Das 0:0 von Red Bull Salzburg im Heim-Rückspiel gegen Borussia Dortmund, was gleichzeitig den erstmaligen Einzug in das Viertelfinale der Fußball-Europa-League bedeutete, hat Puls 4 am Donnerstag erneut eine Rekordquote beschert. Wie der Privat-TV-Sender bekanntgab, sahen im Durchschnitt 740.000 Zuschauer den historischen Erfolg der „Bullen“ - Höchstwert bei Europa-League-Partien auf Puls 4.