"Russian Doll": Geburtstage sind echt schwer

Der Cast wirkt wie von der Straße angeworben – sogar die ortsansässige Stilikone Chloé Sevigny („Kids“, „ Brown Bunny“) bekommt eine Rolle. Sie spielt eine verrückte, heruntergekommene Mutter. Mehr sei hier nicht verraten. Die 90er-Jahre, in denen Sevigny ihren Siegeszug begann, sind auch das Setting ihrer kurzen Auftritte in Rückblende – wie vieles hier sehr stimmig. Trotz vieler offenkundiger Referenzen an die Stadt und ihre kulturellen Hervorbringungen gibt sich die Serie so unverkrampft, wie das bei dem vertrackten Plot möglich ist. Die musikalische Untermalung sucht ihresgleichen. Stetiges Begrüßungslied nach jedem Tod ist die 71er-Schmonzette „Gotta Get up“, die Nadia im Badezimmer nach jedem Tod fröhlich von neuem begrüßt. Sonst gibt die Playlist wunderbar entrückte Heutigkeit her. Allerfeinst.