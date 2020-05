Ruinöser Roadtrip mit Nicholas Ofczarek

Kaum zu glauben, wie viel Fadesse ein Gerne-Mix aus Western und Science-Fiction zu verbreiten vermag. Da nützt es auch gar nichts, das altbewährte Action-Haudegen wie der verwitterte Harrison Ford und ein austrainierter Daniel Craig vom Leder ziehen - der Angriff fliegender Metallechsen auf eine verstaubte Westernstadt ist nichts als missglücktes Marketing-Konzept.



Daniel Craig verkörpert dabei das Genre-Crossover mit seiner ganzen Person. Als er plötzlich mitten in der Westernwüste erwacht, blinkt ein ominöses, grünes Armband an seinem Handgelenk. Man ahnt sofort: der Mann hat eine Verbindung zu den Außerirdischen - leider weiß er selbst nicht mehr, welche.



Als Cowboy ohne Gedächtnis erledigt er daraufhin ein paar Schussduelle, ehe er in ein staubiges Nest einreitet und dort weitere, Western stereotype Konflikte bewältigt. Zu diesem Zeitpunkt betritt auch Harrison Ford als ruchloser Ranger das Terrain, dazu eine schöne Unbekannte - und es wäre ewig so weitergegangen, hätten nicht plötzlich besagte Metallechsen angegriffen und die aufgeschreckten Erdlinge mit langen Angeln vom Boden gefischt.



Nach dem ersten Schock legen die Cowboys erstmal ihre Feindschaft beiseite und machen sich gemeinsam auf Alien-Suche. Sogar die Indianer schließen sich ihnen an - was übrigens die Handlungsstränge keineswegs stärkt, sondern nur noch abstruser macht.

Insgesamt wird viel geritten und viel geschossen - und das alles weitgehend spannungsfrei.



KURIER-Wertung: ** von *****



INFO: WESTERN/SCI-FI, USA 2011. 118 Min. Von Jon Favreau. Mit Harrison Ford.