Rückzug hinter die Linse

"Natürlich ist es immer Glück", zitiert Nils Jorgensen sein großes Vorbild Henri Cartier-Bresson. "Street Photography" lebt eben von diesem kurzen, unverfälschten Moment, der im nächsten Augenblick schon wieder verflogen sein kann. Dennoch müsse man sich das Glück erst einmal verdienen. Die Kamera als ständiger Begleiter ist also auch das oberste Credo von Nils Jorgensen. "Ich kann meine Kollegen nicht verstehen, die ihre Kamera nach der Arbeit in ihrem Atelier verstauen."

Wenn es um die Ästhetik seiner Bilder geht, zeigt sich der gebürtige Däne bei Präsentation der Ausstellung "Hidden Frames" am Montagabend pragmatischer. Seit mehr als zehn Jahren fotografiert Jorgensen ausschließlich in Farbe. Seine Schwarzweiß-Bilder habe er auch aus Bequemlichkeit gemacht. "Ich wollte immer schon in Farbe fotografieren", mit den Farbfilmen sei das früher jedoch nicht in jeder Lichtstimmung möglich gewesen.

Mit seiner digitalen Kamera kann Jorgensen nun auch in dunklen Bahnhofsvorhallen Bilder machen, die zuvor nur in Schwarzweiß möglich gewesen wäre. Keine Frage der Ästhetik, eine Frage der Bequemlichkeit. Immerhin: Den Witz in seinen Bildern und den Blick für den viel-beschworenen besonderen Moment hat sich Jorgensen bewahrt.