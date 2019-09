Rückkehr der "Vorstadtweiber": Coole Frauen, irre Typen

Inszeniert haben Stamm-Regisseur Harald Sicheritz und Mirjam Unger – die erste fiktionale TV-Arbeit der Kino-Regisseurin („Maikäfer flieg!“). Hatte sie Bammel? „Das ist nicht so meins, aber Respekt hatte ich schon.“

Die Drehbücher stammen erneut von Uli Brée, der in Staffel 4 mit der Einführung der Figur Sonia Clementi die gängigen Muster brechen will: „Ich wollte eine Frau, die korpulent und sexy ist, und sie ist mit Ines Honsel perfekt besetzt. Ich will g’standene, coole Frauen zeigen.“ Die Dreharbeiten zu Staffel 5 laufen bereits.