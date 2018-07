RTL2: Kochen unplugged vor Amerikas Ostküste

Also zogen der 49-Jährige und die Mitköche Timo Hinkelmann, Christian Senff und Verena Leister aus, um unter Zeitdruck das Nötigste aufzutreiben. Das brachte manch Tiefschlag, aber auch Hochgefühle. „Wir waren auf dem Heimweg, als wir in der Dämmerung zwei, drei Menschen im Wasser stehen sahen, die sich immer wieder bückten. Das haben wir nachgemacht und plötzlich waren da wilde Austern und Jakobsmuscheln. Das habe ich noch nie erlebt, spektakulär!“

„Mission lecker“, an dessen Konzeption Amador von Anfang an involviert war, folgt keinem Drehbuch. Was ist, ist. Bei dieser Local Wild Food Challenge war das „zum Teil schon hart, was man zu sehen bekam. Das war Kochen unplugged“. Das aber vernehmbar, mit Ernst betrieben wurde. Amador: „Disziplin, Konzentration und Professionalität sind für die Küche unabdingbar, das hört auch nicht auf, nur weil das Fernsehen dabei ist. So einen Wettbewerb macht man ja nicht aus Jux und Tollerei.“

Die erste Folge von „Mission lecker“ ist ein Probelauf. Bei Gefallen folgt mehr. „Wir haben schon an einen Paella-Wettbewerb in Spanien, Sushi in Tokio oder Grillen in Texas gedacht“, erzählt der „Godfather der Köche“ (© Hinkelmann).