Roland Geyers Pläne bis zum 100er

Schon am 4. November wird übrigens in der Kammeroper die Miniaturoper "Vogel, Herzog, Idiot" uraufgeführt - das erste Bespielprojekt des Theaters an der

Wien in jenem Haus, das zuletzt durch finanzielle Schwierigkeiten in den Medien war. "Es gibt ein Konzept von mir, die Kammeroper zu retten und ganzjährig im Geiste ihres Gründers Hans Gabor zu bespielen", verrät Geyer. "Man könnte dieses wunderbare kleine Haus durch die Produktionskraft des Theaters an der Wien in eine neue Erfolgsära bringen." Konkret denkt er an ein eigenes Ensemble, das jeden Monat ein spezielles Projekt für die Kammeroper erarbeitet. "So bliebe die Kammeroper am Leben und auch der Hans Gabor Gesangswettbewerb."



Zurück zum Theater an der Wien: Dort wird es im kommenden Jahr nicht nur die Wiederaufnahme von "Rake's Progress" (Regie: Martin Kušej) geben, sondern auch eine Uraufführung eines jungen Engländers namens Ian Bell. Er schreibt seine erste Oper, basierend auf dem Bilderzyklus "Harlot's Progress" von William Hogarth, der auch Strawinsky zu "Rake's Progress" inspirierte. Als Sängerin wird da Diana Damrau zu hören sein.



Die "Qual der Wahl" hat Geyer, wenn es darum geht, womit er seine Intendanz beenden wird. "Sieben bis acht Projekte sind für 2015/16 noch offen. Natürlich bietet es sich an, unseren Richard-Strauss-Zyklus zu vervollständigen. ,Intermezzo' und ,Ariadne' haben wir schon herausgebracht. Strauss hat sich aber auch ,Capriccio' für das Theater an der Wien gewünscht."