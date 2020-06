Roger Waters: Die Weltgerichtsshow

Bei einem unheimlichen Popreichsparteitag, mit schwarz-roten Flaggen, ebensolchen Armbinden am Ledermantel und Megafongequietsche, rechnet der kreischende Waters vor, wie nahe das popkulturelle Fantum dran ist an den Mechanismen der politischen Ideologie. Hirn aus, Arme hoch, und mitschreien, wenn der Mann auf der Bühne brüllt – das funktioniert beim Bieberjustin ebenso wie beim McCartneypaul. Und auch die Fans im Happelstadion tappten allzu willig in die Begeisterungsfalle.

Was haben wir abgetanzt zum Song über die Minderheitenermordung!

Da hieße es eigentlich aufpassen, mitdenken, widersprechen (insofern ist die vor dem Konzert aufgekeimte Antisemitismus-Diskussion auch ein Schlittern auf diesem ästhetischen Glatteis, auf das hier geführt wird).

Aber das Massenwohlgefühl ist halt gnadenlos, so wie das störend gebliebene Licht über den Stadion-Sitzplätzen. Das ließ uns gemeinerweise nicht einmal bei „Comfortably Numb“ vergessen, was aus uns geworden ist: Erwachsene Männer in Pop-T-Shirts, die auf Mauern starren. Längst sind die einst brennenden Herzens mitempfundenen großen Tragödien der Rockoper den kleinen Alltagsunwohlheiten (kein Handyempfang im Stadion!) des gesetzten Lebens gewichen; trotz langen Haaren haben wir alle dann doch einen Job gefunden.

Von selbigem war die Luxus-Gruppenreise in die Emotionsvergangenheit im Praterstadion eine willkommene Abwechslung. Und noch dazu hervorragend gestaltet: Die Band hat gut eine Band dargestellt, die Pink Floyd darstellt. Brüllend laut waren die akustischen Weltkriegs-Rundumszenen, begeisternd die detailgenaue Projektion auf die riesige Wand, die Waters im Laufe des Konzertes über die Bühne bauen ließ. Auf der Mauer gab es die legendären Gerald Scarfe-Animationen ebenso wie ganz viel politische Message: Opfer der Terrorkriege wurden gezeigt, Kindesleid und Mutterwahnsinn, Scheidungselend und Selbstmordgedanken. So ohne Gnade war allumfassende Kritik am Leben, dem Universum und dem ganzen Rest noch nie.

Dieser Popalbum gewordene Entwicklungsroman – „ Roger Waters’ Lehr– und Depri-Jahre“ – ist natürlich aus der Zeit gefallen, ein Stück Popgeschichte, das längst keine Gegenwart mehr hat. Und gerade deshalb absolut sehenswert war.

KURIER-Wertung: ***** von *****