Rock am Ring neu bereits ausverkauft - 90.000 Tickets weg

Das Musikfestival Rock am Ring wird bei der Premiere am neuen Standort Mendig vor ausverkauften Rängen über die Bühne gehen. Die knapp 90.000 Tickets seien weg, meldete die veranstaltende Konzertagentur Marek Lieberberg am Donnerstag. Erst am Dienstag hatte sie mitgeteilt, dass noch gut 4.000 Karten für das Festival vom 5. bis 7. Juni erhältlich seien.

Rock am Ring hatte jahrzehntelang seinen Standort am rund 30 Kilometer entfernten Nürburgring, mit den neuen Betreibern der Rennstrecke kam aber keine Einigung zustande. Deshalb folgte der Umzug auf den Flugplatz Mendig. Für das Zwillingsfestival Rock im Park in Nürnberg gebe es noch rund 10.000 Karten, berichtete die Konzertagentur.