"Robinson Crusoe": Bosse macht Burg zur Insel

Bundestheaterboss Georg Springer saß ein paar Reihen weiter vorne. Schade. So war nämlich seine Miene nicht zu sehen, als Joachim Meyerhoff vor aller Augen genüsslich das Parkett des Burgtheaters zerlegte. Stuhllehnen abriss, um sich Waffen daraus zu basteln, Sesselbezüge und Logenvorhänge zu Lendenschurzen umfunktionierte, Geländer und Türen zum Foyer aushängte, um daraus sein Fort zu bauen – und schließlich den Teppichboden rausriss. Man braucht ja ein Dach über dem Kopf. "Alles meins", wird dieser Robinson später zu Freitag sagen. "Ich habe aus der Wildnis einen Hochkulturtempel gemacht." – "Hochkulturtrara", wird der die ihm fremden Laute nachäffen.

Regisseur Jan Bosse hat mit Joachim Meyerhoff und Ignaz Kirchner an der Burg das "Projekt einer Insel" erarbeitet. Sein " Robinson Crusoe", frei nach Daniel Defoes 1719 erschienenen Bestseller, ist ein Theaterspiel in mehr als einer Bedeutung des Wortes. Weil das Theater mitspielt, sitzt das Publikum auf der Bühnenseite; jenseits des Mittelgangs und im ersten Rang spielt sich das Schiffbrüchigen-Drama ab. Wobei: So viel Drama ist es nicht. Meyerhoff, über weite Strecken für den Text verantwortlich, mehr als 24 Jahre allein "auf der Insel" agierend, geht an Robinson mit dem ihm eigenen Humor heran.