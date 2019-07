Ringen um Bilder im Styropor: Das Filmprojekt Gruppe Gelatin

Der in New York lebende Brite gestaltete das Bühnenset, mit dem New Order im Frühsommer 2018 bei den Wiener Festwochen in der angrenzenden MQ-Konzerthalle gastierten. Nun scheint er der Einzige zu sein, der im geschäftigen Treiben, das noch bis Sonntag (täglich ab 14 Uhr) vom Publikum verfolgt werden kann, Coolness bewahrt. „Es ist, wie wenn ein Flugzeug durch einen Sturm fliegt“, sagt Gillick. „Es mutet wild an, aber im Cockpit ist es relativ ruhig, und Menschen drücken Knöpfe.“