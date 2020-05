Richard Wagner und die Wiener

In Wien erlebte er Triumphe – etwa einen ihn beglückenden „ Lohengrin“ 1861 an der Hofoper. Bereits 1857 war mit „Tannhäuser“ seine erste Oper in Wien im heute nicht mehr existierenden Thalia-Theater – einer großen hölzernen Sommerbühne in der Vorstadt Neulerchenfeld – aufgeführt worden.

Der erste Wiener „Tannhäuser“ machte die Oper so populär, dass Johann Nestroy sie im Carltheater zum Gegenstand der bis heute bekannten Opernpersiflage „Tannhäuser und die Keilerei auf der Wartburg“ machen konnte – und dabei selbst als Landgraf Purzel auftrat.

Die Donaumetropole bescherte Wagner allerdings auch Niederlagen. So scheiterte der Versuch, an der Wiener Oper 1863 „Tristan und Isolde“ zur Uraufführung zu bringen – nach eineinhalb Jahren und 77 Proben.