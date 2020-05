Reichenau: Ein fulminanter Totentanz

Dass diese Geschichte so packend ist, liegt vor allem an Marcello de Nardo, der einen grandiosen Redl gibt. Eiskalter Karrierist, unglücklich Liebender, skrupelloser Stratege, ängstlicher Träumer, brutaler Täter und getriebenes Opfer zugleich - Marcello de Nardo zeichnet einen unglaublich vielschichtigen Charakter, der zum Synonym einer untergehenden Gesellschaftsordnung wird. Fabelhaft.



Pointe dabei: Der Erzherzog ist an diesem Untergang nicht unschuldig. Miguel Herz-Kestranek spielt diesen Franz Ferdinand in all seiner Ambivalenz aus. Gut auch Rainer Frieb, Christoph Zadra und Raphael von Bargen als Militärs; sehr natürlich agieren weiters Johanna Arrouas und Sona MacDonald. Nicolaus Hagg wirkt selbst mit; David Oberkogler hat gute Momente. Nur Simon Mantei bleibt als Redls berechnender Geliebter allzu hölzern und steif. Jubel.



KURIER-Wertung: ***** von *****