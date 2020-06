Regina Fritsch ist neue Trägerin des Alma Seidler-Ringes

Die zweifache Nestroy-Preisträgerin und Burgschauspielerin Regina Fritsch (geb. 1964 in Hollabrunn) ist neue Trägerin des Alma Seidler-Ringes. Die am 26. November verstorbene Kammerschauspielerin Annemarie Düringer, Doyenne und Ehrenmitglied des Burgtheaters, habe dies testamentarisch verfügt, hieß es heute in einer Aussendung des Burgtheaters.