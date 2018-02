Reg Cathey: Der Mann, der die Ribs servierte, starb mit 59

Der Schauspieler Reg Cathey starb mit 59 Jahren an Lungenkrebs. Der 1958 im US-Bundesstaat Alabama geborene Cathey wurde vor allem mit seinen Rollen in den Serien "The Wire" und "House of Cards" bekannt. In "House of Cards" spielte er den Besitzer eines Barbecue-Lokals, in dem Politiker Frank Underwood (Kevin Spacey) jederzeit seine geliebten Ribs essen konnte. Cathey war dreimal für einen Emmy nominiert, einmal gewann er. "Reg Cathey war einzigartig", schrieb "House of Cards"-Erfinder Beau Willimon auf Twitter.