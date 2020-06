Rattle lieferte ein versöhnliches Ende

Ewig, ewig", lautete die letzten gesungenen, fast gehauchten Worte im Großen Festspielhaus. Und dann war das letzte Programm der Berliner Philharmoniker zu Ende, Mahlers "Lied von der Erde" verklungen (über das Osterwochenende gibt es den Zyklus nochmals).

Ewig hat das Engagement des Toporchesters bei den Salzburger Osterfestspielen ja nicht gedauert, aber immerhin 45 Jahre. Ab 2013 stellt sich Christian Thielemann mit der Sächsischen Staatskapelle in Salzburg ein. Mit einem Werk, das zumindest Ewigkeitsanspruch hat ( Richard Wagners "Parsifal") und das er heute in der Wiener Staatsoper am Pult des österreichischen Luxusorchesters dirigiert.