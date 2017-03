Rainhard Fendrich brach Konzert in Salzburg ab

Rainhard Fendrich musste sein Konzert in Salzburg gestern, Donnerstag, aufgrund von stimmlichen Problemen abbrechen. Der schon beim Tour-Auftakt in Wien gesundheitlich leicht angeschlagene Musiker hat mit einer Entzündung im Kehlkopf zu kämpfen. Inwiefern die anstehenden Konzerte der "Schwarzoderweiß"-Tour in Linz (heute Abend) und Graz (Samstag) betroffen sind, stand am Freitagvormittag noch nicht fest. Ob das abgebrochene Salzburg-Konzert nachgeholt wird, ist bislang auch noch nicht bekannt.