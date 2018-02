RAF Camora in Wien: Gewinne Karten!

Das Sprichwort "Der Prophet ist im eigenen Land nichts wert" hat sich bei RAF Camora wieder einmal bestätigt. Der Rapper aus Wien musste erst nach Berlin gehen, um hierzulande wahrgenommen zu werden. Mittlerweile hat er aber auch in seiner Heimat einen Hype um seine Person ausgelöst. Man erinnere sich nur an Anfang Dezember, wo Raf Camora bei einer Shop-Eröffnung ein Gratis-Konzert spielen hätte sollen. Aber es blieb bei der Absicht, denn der Ansturm auf den Shop war so groß, dass Massenpanik ausbrach und der Auftritt abgesagt werden musste. "Ich hoffe dass wir es nachholen können", ließ er seine Fans via Instagram wissen. Sein Versprechen löst RAF Camora am Freitag (16. Februar) ein. Der Rapper lädt auf Einladung von Red Bull Music zu einem Gratis-Konzert in die Wiener Marx Halle (Einlass: 17 Uhr).

Da die dafür aufgelegten Freikarten längst vergeben sind, aber die Nachfrage nach Karten immer noch sehr groß ist, blüht der Schwarzmarkthandel. Auf Willhaben.at werden etwa Karten um 65 Euro angeboten. Geht's noch?!

Gewinnspiel

