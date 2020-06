Rätsel um neue Banksys

An einer Hausfassade im Südwesten Englands wurde Sonntagmorgen dieses Werk entdeckt, das möglicherweise von Streetart-Legende Banksy stammt. Zu sehen sind drei Spione, die eine (echte) Telefonzelle abhören. Die Eigentümerin des Hause in Cheltenham sei in der Nacht durch Geräusche aufgewacht, habe sich aber nicht weiter Sorgen gemacht, berichtete die fünffache Mutter gegenüber der Zeitung Gloucestershire Echo. Über die Neugestaltung ihrere Hausfassade sagte sie: "Es ist ziemlich gut. Es belebt die Straße ein bisschen."

Noch ist nicht mit Sicherheit zu sagen, ob es sich um einen echten Banksy handelt. Der Künstler hat es bislang noch nicht auf seiner offiziellen Website gepostet. Fest steht aber, dass es seinem Stil sehr nahekommt.

Die Arbeit kommentiert die Überwachung der Regierung, befindet sich doch der Hauptsitz des britischen Pendants zur NSA, das Government Communications Headquarters, in Cheltenham.