Radiolegende Dieter Dorner ist tot

1943 in Wien geboren, hatte Dieter Dorner Schauspiel und Regie studiert. Als Gründungsmitglied von Ö3 moderierte er nicht nur den "Wecker". Die Konsumentenredaktion "help" wurde von ihm aufgebaut. 1987 machte man ihn in Wien zum Hauptabteilungsleiter für Unterhaltung und zum Ö3-Programmleiter.



Dorner ließ sich in der Steiermark in Mureck nieder und wurde Bio-Weinbauer. Seine große Zuneigung galt jahrzehntelang dem Berg Athos. Im Kloster Hilandar ließ er sich taufen. Ostern verbrachte er meist in der Mönchsrepublik. Dort ist er Dienstag im 69. Lebensjahr gestorben. Er hinterlässt Frau und vier Kinder.