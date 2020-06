Radio-"Tatort": Die Bullen von Bruck am Inn

Batic, Leitmayr, Odenthal und Lindholm kennt jeder. Aber was ist mit Polizeiobermeister Rudi Egger, tätig im bayerischen Bruck am Inn? Oder der Stuttgarter Kriminalhauptkommissarin Nina Brändle?

Sie sind Protagonisten des "Radio-Tatorts".

Einer 2008 erfundenen Hörspielreihe, die so ähnlich funktioniert wie ihr Fernsehvorbild: Alle deutschen Landesrundfunkanstalten senden einmal im Monat die jeweils neue, von einer der neun Landesstudios produzierte Folge. Lokalkolorit und Dialekte sind dabei durchaus erwünscht. "Es kommt vor, dass Leute aus dem Norden sagen: Super-Folge aus Bayern, aber ich hab nur die Hälfte verstanden", sagt Ekkehard Skoruppa, Hörfunkchef des SWR .

Er hat die Reihe vor ein paar Jahren erfunden. "Die Idee hat sich lange nicht durchsetzen lassen, weil es schwierig ist, mit den unabhängigen Rundfunkanstalten so ein gemeinsame Projekt auf die Beine zu stellen", erzählt er. "Dann hat sich aber doch eine günstige Konstellation ergeben."

Die beiden Vorgaben an die Produzenten: Es muss sich im Original-Drehbücher handeln. Und die Ermittler müssen im Polizeimilieu beheimatet sein. Skoruppa: "Manche Kollegen haben Landeskriminalermittler gewählt, andere Profiler, in Bremen gibt es einen Staatsanwalt." Und in Bruck am Inn ermitteln einfache Streifenpolizisten. Um das Rätsel aufzulösen: Bruck am Inn gibt es nicht. "Aber dieser Ort ist so schön erfunden", sagte Skoruppa, "dass alle möglichen Leute sagen: Wo liegt das denn? Klasse, da fahr’ ich mal hin!"