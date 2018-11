Quotendurchhänger bei Servus-TV-Krimi "Meiberger"

"Meiberger" startete am 6. November mit 254.000 Zusehern bei einem Marktanteil (Zielgruppe 12+) von acht Prozent. Folge vier von gestern, Dienstag, sahen 151.000. Der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei 5 Prozent. Bei den 12- bis 49-Jährigen lag er am 6. November bei 6 Prozent, am gestrigen Dienstag bei 3 Prozent. Im Schnitt sahen die ersten vier Folgen 196.000 Seher.