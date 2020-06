Puls 4 geht nach St. Marx

Geschäftsführer Markus Breitenecker spricht jedenfalls von einer der bisher größten Investitionen in den österreichischen Standort: Man stehe "vor einem neuen Entwicklungsschritt, der eine Neuaufstellung unserer Organisation an einem zentralen Standort erfordert. Wir freuen uns auch, als erstes TV Unternehmen in Österreich an dem neuen Wiener Medienstandort zu produzieren."



Die Mediendichte in St. Marx nimmt mit dem angekündigten Umzug weiter zu: Die Fachhochschule des bfi und das Echo Medienhaus sind bereits in das neue Quartier übersiedelt, im Mai folgt die "Wiener Zeitung". Darüber hinaus sind laut Stadt Wien 20 Klein- und Mittelunternehmen aus der Branche in Neu Marx angesiedelt. Auch der Privatsender ATV gilt als möglicher Mieter für das Medienquartier. Gegenüber der "Presse" hieß es seitens ATV, dass ein Umzug nach Neu Marx derzeit aber "kein Thema" sei.

Erfreut zeigte sich unterdessen Vizebürgermeisterin Renate Brauner (S), die von einem "Beispiel wirklich gelungener Stadtentwicklung" spricht. In nur acht Jahren sei aus einer alten Industriebrache ein dynamischer Standort mit hohem Wachstumspotenzial und 15.000 modernen Arbeitsplätzen entstanden. "Fast alle Flächen des Medien Quarter Marx sind schon kurz nach Fertigstellung ausvermietet - das beweist, wie attraktiv ein modernes Medienzentrum ist, das von der Ausbildung über höchste technische Ausstattung bis zur Gründungsunterstützung alle Bedürfnisse abdeckt", sagte die Vizebürgermeisterin.



Im ORF gibt es ebenfalls Überlegungen in ein neues ORF-Zentrum nach St. Marx zu ziehen und die bisherigen Standorte in Wien aufzugeben. Der öffentlich-rechtliche Sender berechnet derzeit die für eine Entscheidung notwendigen Kostenszenarien. Bis Ende Juli soll eine Entscheidung fallen.