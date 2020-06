Provokateur Broder will Österreicher werden

Broder nannte aber noch weitere Gründe für seine Absicht, Österreicher zu werden. "Der Schmäh ist einfach gut. Die Literatur und das Essen auch. Als Auslandsösterreicher ist man automatisch Thomas Bernhard-Kenner oder zumindest mit Peter Turrini verwandt", sagte der Publizist mit polnisch-jüdischen Wurzeln. Er ist schon seit längerem auch in österreichischen Medien präsent, etwa mit einer 14-tägigen Kolumne in der Kleinen Zeitung.

Broder hat mit islam-kritischen Thesen für Aufregung gesorgt. So begrüßte er etwa das Schweizer Votum für ein Minarettverbot im Jahr 2009 und unterstützte die umstrittenen Thesen des SPD-Politikers Thilo Sarrazin zur angeblich drohenden Islamisierung Deutschlands. Broder hielt es auch aus, dass sich der norwegische Massenmörder Anders Behring Breivik in seinem skurrilen "Manifest" auf ihn berief. So zitierte Breivik Broder mit der Aussage, dass junge, freiheitsliebende Menschen Europa lieber verlassen sollten, da der Kontinent sich widerstandslos dem Islam unterordne. "Ich würde es heute wieder genau so sagen", sagte Broder in einer Reaktion gegenüber der deutschen Zeitung Tagesspiegel.