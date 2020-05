Provokante Körperkunst

Nichts für schwache Nerven: Ein Nähfaden wird durch das Augenlid gezogen, ein Fisch ins Nasenloch gesteckt. Streichhölzer werden zwischen die Zähne in den Mund gesteckt und Hühner geschlachtet in einem mit Blut besudelten Raum.

Mike Parr, Jahrgang 1945, ist der vielleicht radikalste Performance-Künstler der Gegenwart. Mit einem deformierten linken Arm geboren, macht er spektakuläre Kunst am eigenen Körper und hat ihn geschnitten, gebrandmarkt, genäht, gebrannt und genagelt in der Ausübung seiner Kunst.

Die erste Einzelausstellung des Australiers in Europa ist die letzte noch von Gerald Matt initiierte Schau in der Kunsthalle Wien.

Und sie geht unter die Haut: Schon der Titel „ Edelweiß“ führt auf die falsche Fährte und ist nicht wörtlich zu verstehen. Denn mit der Alpenblume oder Heimatkitsch haben die auf Video gezeigten Performances, die Fotografien und Grafiken von 1970 bis 2012 nichts zu tun.

Parr arbeitet mit Unbehagen und Verwirrung, Schock und Schmerz, Ekel und Tabu. Unter Extremeinsatz des eigenen Körpers bis zur Selbstverstümmelung, etwa wenn er seine Lippen und sein Gesicht mit Fäden zu Knoten der Sprachlosigkeit vernäht.