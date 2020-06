Proll und Bloéb in Nazi-Satire

Es ist die alte Frage. Darf man über Nazis und deren Schreckensherrschaft lachen? Ja, befand etwa der Autor Melichor Lengyel. Ja, befand auch Regisseur Ernst Lubitsch, der Lengyels "Sein oder Nichtsein" 1942 kongenial verfilmte. Ja, befand auch Nick Whitby, dessen Version der Nazi-Satire am Donnerstag in den Wiener Kammerspielen Premiere hat. Und ja, befinden auch Nina Proll und Gregor Bloéb, die als Maria und Josef Tura im besetzten Warschau an die Nazis geraten.

"Sicher muss man über diese lächerlichen Gestalten auch lachen", sagt Bloéb. Aber: "Das Lachen sollte dem Publikum auch immer wieder im Hals stecken bleiben. Der Schrecken sollte schon deutlich spürbar sein. Darin liegt die große Herausforderung."