Prachensky: Reisender durch die Farbe Rot

Diese eine Farbe ließ ihn sein Leben lang nicht los:"Eine Reise durch die Farbe Rot" nannte der österreichische Avantgarde-Maler Markus Prachensky seine künstlerische Arbeit gerne. Auch wenn sein Schaffen sich phasenweise über diese ursprünglichste Signalfarbe erhob, blieb Rot stets zentral.



Auf monumentalen Bildern zu spontanem Ausdruck gebannt, war dieses Rot Markenzeichen, Handschrift - und keinem Zwang zur Darstellung, zur Abbildung unterworfen. Prachensky war in den 1950ern unter den Ersten, die die Abstraktion ins Nachkriegs-muffige Österreich brachten. Mit Wolfgang Hollegha, Josef Mikl und Arnulf Rainer gründete der gebürtige Innsbrucker die einflussreiche Künstlergruppe " St. Stephan", die ihre neuen Vorstellungen von Malerei erstmals 1957 in der Secession in großem Maßstab an die Öffentlichkeit brachte.

Aufsehen erregte der Künstler auch 1959 mit der Aktion "Peinture liquide" im Theater am Fleischmarkt, bei der er Leinwände von oben mit Farben übergoss. Eines seiner bekanntesten Werke wurde das 1960 in der Galerie St. Stephan entstandene, zehn Meter breite und 2,80 Meter hohe Bild "Rot auf Weiß - Sankt Stephan".