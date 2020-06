Musik trifft Fotografie

David Bowie, Iggy Pop und Madonna fotografiert von Anton Corbijn, Herb Ritts und Annie Leibovitz. Die Camera Work-Galerie in Berlin wirkt in diesen Tagen wie die Hall of Fame - für Musik und Fotografie. Zu sehen gibt es bei der Ausstellung "Camera Work rocks" größtenteils Porträt-Aufnahmen quer durch die Musikgeschichte. Beginnend bei Jimi Hendrix führt die Ausstellung bis in die Gegenwart mit Musikern wie Rihanna oder Kanye West. Bei einigen auserwählten Künstlern kann man die persönliche Entwicklung betrachten, besonders bei David Bowie und Madonna.